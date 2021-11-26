Черноморец – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 26.11.2021 17:35
  • 101 просмотр
  • 1 комментарий
Черноморец – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© chernomorets.odessa.ua

Форвард винницкий «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Черноморец» – «Десна».

«В прошлом туре «Черноморец» проиграл на своем поле «Динамо» со счетом 1:6. А «Десна» также в домашней встрече уступила «Колосу» (0:1).

В турнирной таблице УПЛ одесситы с 11 очками идут на 13 месте. Черниговцы с 21 баллом находятся на 8 позиции.
Соперники встречались между собой 7 раз. Ни разу в этих поединках не были зафиксированы ничьи. «Черноморец» выиграл пять поединков, а «Десна» одержала победу в двух встречах.

Интересный матч нас ожидает. Мне кажется, будет заруба. Но я бы поставил на то, что в этом поединке будет тотал голов больше 1,5», - сказал Козьбан.

Матч «Черноморец» – «Десна» состоится 27-го ноября. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 26.11.2021 17:50
    0
    Удачи Десне!
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