Черноморец – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкий «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Черноморец» – «Десна».

«В прошлом туре «Черноморец» проиграл на своем поле «Динамо» со счетом 1:6. А «Десна» также в домашней встрече уступила «Колосу» (0:1).

В турнирной таблице УПЛ одесситы с 11 очками идут на 13 месте. Черниговцы с 21 баллом находятся на 8 позиции.

Соперники встречались между собой 7 раз. Ни разу в этих поединках не были зафиксированы ничьи. «Черноморец» выиграл пять поединков, а «Десна» одержала победу в двух встречах.

Интересный матч нас ожидает. Мне кажется, будет заруба. Но я бы поставил на то, что в этом поединке будет тотал голов больше 1,5», - сказал Козьбан.

Матч «Черноморец» – «Десна» состоится 27-го ноября. Начало встречи в 17:00.