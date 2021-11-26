21 игрок. Динамо отправилось в Ужгород на матч чемпионата Украины

Киевляне сыграют против аутсайдера

  • 26.11.2021 17:50
  • 688 просмотров
  • 2 комментария
21 игрок. Динамо отправилось в Ужгород на матч чемпионата Украины
© fcdynamo.kiev.ua

Футболисты «Динамо» в пятницу отправились в Ужгород на матч 16-го тура УПЛ против «Миная». Игра состоится 27 ноября, начало в 14:00.

Наставник Мирча Луческу взял на игру 21 футболиста.

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Караваев, Миколенко, Кендзера, Забарный, Сирота;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Андриевский, де Пена, Витиньо, Антюх;

Нападающие: Гармаш, Вербич, Шкурин.

Киевляне лидируют с 38 очками, у «Миная» 10 пунктов.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    babirasul
    online
    babirasul, 26.11.2021 18:15
    0
    Привет брат! Если еще не выбрал на что сегодня поставить, могу посоветовать нормальный сайт с прогнозами king -ball.ru
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    Face Control
    Face Control, 26.11.2021 18:03
    -2
    Шубы с собой взяли?
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