21 игрок. Динамо отправилось в Ужгород на матч чемпионата Украины

Футболисты «Динамо» в пятницу отправились в Ужгород на матч 16-го тура УПЛ против «Миная». Игра состоится 27 ноября, начало в 14:00.
Наставник Мирча Луческу взял на игру 21 футболиста.
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Караваев, Миколенко, Кендзера, Забарный, Сирота;
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Андриевский, де Пена, Витиньо, Антюх;
Нападающие: Гармаш, Вербич, Шкурин.
Киевляне лидируют с 38 очками, у «Миная» 10 пунктов.
Источник — ФК Динамо Киев
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