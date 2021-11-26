ЛИТОВЧЕНКО: «Кварцяный оштрафовал на 200 долларов за ошибку в матче»

Известный голкипер – о скандальном тренере

  • 26.11.2021 17:55
  • 379 просмотров
  • 2 комментария
ЛИТОВЧЕНКО: «Кварцяный оштрафовал на 200 долларов за ошибку в матче»
© ФК Волынь. Сергей Литовченко

Украинский голкипер Сергей Литовченко рассказал о работе под руководством известного украинского тренера Виталия Кварцяного.

«Тренировки Кварцяного – это жесть? Со стороны это не очень весело, а когда ты в коллективе, то ты к этому привыкаешь. Конечно, это трудно. Для неподготовленных людей это трудно с ним выдержать, и физически, и морально. Своеобразная школа, все полезно.

В бронежилетах мы раз в неделю точно бегали. У нас была пробежка в лесу. Они не сильно тяжелые, не было по 20 кг, где-то по 6 примерно. Собаку Рокки он выпускал перед тренировкой на поле.

Были штрафы, но небольшие. Меня лично однажды за какую-то ошибку в матче, где-то на 200 долларов. Что-то ему не понравилось, как я сыграл в каком матче и когда он выдавал зарплату, то не добавил мне 200 долларов», - сказал Литовченко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    BekXan
    online
    BekXan, 26.11.2021 18:22
    0
    Кварцяный это лучший тренер для молодняка и воспитания футболиста.Но как тренера УПЛ и возглавить вообще клуб его даже на пушечный выстрел допускать нельзя.Как медийную личность и на разбор матчей он был бы супер но не более.
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    babirasul
    online
    babirasul, 26.11.2021 18:15
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Привет брат! Если еще не выбрал на что сегодня поставить, могу посоветовать нормальный сайт с прогнозами king -ball.ru
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