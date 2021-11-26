ЛИТОВЧЕНКО: «Кварцяный оштрафовал на 200 долларов за ошибку в матче»

Украинский голкипер Сергей Литовченко рассказал о работе под руководством известного украинского тренера Виталия Кварцяного.

«Тренировки Кварцяного – это жесть? Со стороны это не очень весело, а когда ты в коллективе, то ты к этому привыкаешь. Конечно, это трудно. Для неподготовленных людей это трудно с ним выдержать, и физически, и морально. Своеобразная школа, все полезно.

В бронежилетах мы раз в неделю точно бегали. У нас была пробежка в лесу. Они не сильно тяжелые, не было по 20 кг, где-то по 6 примерно. Собаку Рокки он выпускал перед тренировкой на поле.

Были штрафы, но небольшие. Меня лично однажды за какую-то ошибку в матче, где-то на 200 долларов. Что-то ему не понравилось, как я сыграл в каком матче и когда он выдавал зарплату, то не добавил мне 200 долларов», - сказал Литовченко.