Тренер Волыни: «Как закончим этот год, так и начнем следующий»

Главный тренер «Волыни» Альберт Шахов поделился последними новостями из стана команды накануне матча с «Прикарпатьем» в 20 туре Первой лиги.

«У нас есть кадровые потери, но мы имеем возможность заменить этих важных футболистов. Ребята, которым предоставится шанс обязательно им воспользуются. Основополагающим в этой игре должно быть желание футболистов закончить год победой. Еще раз скажу, что как мы закончим этот год, так и будем готовиться к следующему», - сказал Шахов.

Напомним, что матч «Волынь» – «Прикарпатье» состоится 26 ноября. Начало в 17:30.