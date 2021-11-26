Тренер Волыни: «Как закончим этот год, так и начнем следующий»

Альберт Шахов – о предстоящем матче против «Прикарпатья»

  • 26.11.2021 16:09
  • 162 просмотра
  • 0 комментариев
Тренер Волыни: «Как закончим этот год, так и начнем следующий»
© ФК Волынь. Альберт Шахов

Главный тренер «Волыни» Альберт Шахов поделился последними новостями из стана команды накануне матча с «Прикарпатьем» в 20 туре Первой лиги. 

«У нас есть кадровые потери, но мы имеем возможность заменить этих важных футболистов. Ребята, которым предоставится шанс обязательно им воспользуются. Основополагающим в этой игре должно быть желание футболистов закончить год победой. Еще раз скажу, что как мы закончим этот год, так и будем готовиться к следующему», - сказал Шахов.

Напомним, что матч «Волынь» – «Прикарпатье» состоится 26 ноября. Начало в 17:30.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности