Снигур стала финалисткой 100-тысячника в Дубае

Украинской теннисистке осталось сделать один шаг для завоевания титула

  • 26.11.2021 14:59
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  • 1 комментарий
Снигур стала финалисткой 100-тысячника в Дубае
© ФТУ. Дарья Снигур

19-летния украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) стала финалисткой 100-тысячника ITF в ОАЭ.

В полуфинале Снигур в трех сетах разобралась с 22-летней россиянкой Анастасией Гасановой (№139 WTA).

Дубай. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:3

В финале Снигур сразится против победительницы матча между словачкой Кристиной Кучовой и сербкой Александрой Крунич.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 15:38
    0
    Для Даши это любимый турнир, в 2019 доходила до финала, щяс опять, жалко что на других турнирах как на 60 и 80 тысячниках вылетает в первом или во втором круге! По силам взять титул, что Крунич и Куцова не самые топовые теннисистки, хотя титулы есть, а у Снигур только один 25 тысячник!
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