Снигур стала финалисткой 100-тысячника в Дубае

19-летния украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) стала финалисткой 100-тысячника ITF в ОАЭ.
В полуфинале Снигур в трех сетах разобралась с 22-летней россиянкой Анастасией Гасановой (№139 WTA).
Дубай. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:3
В финале Снигур сразится против победительницы матча между словачкой Кристиной Кучовой и сербкой Александрой Крунич.
Источник — Sport.ua
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