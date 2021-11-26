Челси близок к продлению контракта с Кристенсеном

Лондонский «Челси» совершил прорыв в переговорах о продлении контракта с 25-летним датским защитником Андреасом Кристенсеном. Новое соглашение будет подписано в ближайшее время. Текущий контракт футболиста рассчитан до конца сезона.
Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
В активе Кристенсена 54 матча за сборную Дании, где он забил один мяч.
Источник — Football Insider
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