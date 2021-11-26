Алли уже сыграл свой последний матч за Тоттенхэм

25-летний английский атакующий полузащитник Деле Алли, вероятно, уже провел свой последний матч в составе лондонского клуба

Текущий сезон неудачно складывается для футболиста. Алли не удалось вернуть доверие главного тренера клуба Антонио Конте, и он может покинуть «Тоттенхэм» уже этой зимой.

Алли защищает цвета «Тоттенхэма» после перехода из «МК Донс» в феврале 2015 года за €6,63 миллиона. В текущем сезоне хавбек провел за «Тоттенхэм» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу. При этом футболист сыграл всего 817 минут.

Контракт Алли с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.