Алли уже сыграл свой последний матч за Тоттенхэм

Английский полузащитник не нужен Антонио Конте

  • 26.11.2021 14:24
  • 964 просмотра
  • 2 комментария
Алли уже сыграл свой последний матч за Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний английский атакующий полузащитник Деле Алли, вероятно, уже провел свой последний матч в составе лондонского клуба

Текущий сезон неудачно складывается для футболиста. Алли не удалось вернуть доверие главного тренера клуба Антонио Конте, и он может покинуть «Тоттенхэм» уже этой зимой.

Алли защищает цвета «Тоттенхэма» после перехода из «МК Донс» в феврале 2015 года за €6,63 миллиона. В текущем сезоне хавбек провел за «Тоттенхэм» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу. При этом футболист сыграл всего 817 минут.

Контракт Алли с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.

Источник — Express

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 26.11.2021 14:48
    +2
    Він вже мінімум 3 роки виглядає катастрофічно. Але дійсно колись був одним із найталановитіших гравців Англії.
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    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 26.11.2021 14:37
    +1
    Виглядав просто катастрофічно.
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