Дарья Снигур — Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19-летния украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) в полуфинале 100-тысячника ITF в ОАЭ сыграет с 22-летней россиянкой Анастасией Гасановой (№139 WTA).
Прямая трансляция встречи начнется в пятницу, 26 ноября, в 12:30 по киевскому времени.
В 1/4 финала турнира Снигур обыграла Викторию Кужмову из Словакии (№174 WTA) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:0.
Источник — Sport.ua
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