Дарья Снигур — Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 1/2 финала турнира ITF состоится в пятницу, 26 ноября, в 13:30

  • 26.11.2021 12:47
  • 530 просмотров
  • 1 комментарий
Дарья Снигур — Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летния украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) в полуфинале 100-тысячника ITF в ОАЭ сыграет с 22-летней россиянкой Анастасией Гасановой (№139 WTA).

Прямая трансляция встречи начнется в пятницу, 26 ноября, в 12:30 по киевскому времени.

В 1/4 финала турнира Снигур обыграла Викторию Кужмову из Словакии (№174 WTA) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:0.

Видеотрансляция

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vadym
    online
    Vadym, 26.11.2021 13:50
    +1
    как же эта Гасанова мерзко себя ведет на корте
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