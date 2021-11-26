ПСЖ ведет переговоры с Зиданом уже несколько недель

Руководство парижского ПСЖ уже несколько недель ведет переговоры с 49-летним французским специалистом Зинедином Зиданом.
Будущее нынешнего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино в клубе находится под сомнением, потому что тренером активно интересуется «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Зидан заинтересован в работе именно в ПСЖ. Ранее специалист тренировал «Кастилью» и мадридский «Реал» (2016-2018, 2019-2021).
Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в конце мая 2021 года.
Источник — Le Parisien
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