Экс-хавбек Динамо может перебраться в клуб из Румынии

Румынская «Университатя» из Крайовы заинтересована в подписании бывшего хавбека «Динамо» Тудора Белуце, контракт которого принадлежит английскому «Брайтону».

Белуце в текущем сезоне не провел ни одного поединка за «Брайтон», а его контракт с клубом истекает следующим летом.

«Университатя» планирует в январе договориться с «чайками» о полноценном трансфере Белуце и готова заплатить небольшую сумму денег, однако если английский клуб откажется, то румыны будут пробовать заключить с хавбеком предварительный контракт, чтобы заполучить того летом на правах свободного агента.

Белуце перешел в «Брайтон» в январе 2019 года из «Вииторула», однако так и не смог заиграть в команде. Неудачно для румына сложились и две аренды – в нидерландский «АДО Ден Хааг» и украинское «Динамо».