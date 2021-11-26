Экс-хавбек Динамо может перебраться в клуб из Румынии

Тудор Белуце не сумел проявить себя ни в Англии, ни в Нидерландах, ни в Украине

  • 26.11.2021 11:53
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Экс-хавбек Динамо может перебраться в клуб из Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тудор Белуце

Румынская «Университатя» из Крайовы заинтересована в подписании бывшего хавбека «Динамо» Тудора Белуце, контракт которого принадлежит английскому «Брайтону».

Белуце в текущем сезоне не провел ни одного поединка за «Брайтон», а его контракт с клубом истекает следующим летом.

«Университатя» планирует в январе договориться с «чайками» о полноценном трансфере Белуце и готова заплатить небольшую сумму денег, однако если английский клуб откажется, то румыны будут пробовать заключить с хавбеком предварительный контракт, чтобы заполучить того летом на правах свободного агента.

Белуце перешел в «Брайтон» в январе 2019 года из «Вииторула», однако так и не смог заиграть в команде. Неудачно для румына сложились и две аренды – в нидерландский «АДО Ден Хааг» и украинское «Динамо».

Источник — Prosport.ro

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