Евгений ЛУЦЕНКО: «Украина вернет позиции в Европе. Нужно потерпеть»

Бывший защитник «Зари» Евгений Луценко подвел итоги выступления украинских клубов в еврокубках в сезоне 2021/2022. Ни один украинский клуб не пробился в стадию плей-офф.

«Впервые за последние годы мы вернулись к формату соревнований с 16-ю клубами. Это говорит о том, что понемногу уровень украинского чемпионата растет. Появляются новые команды, забытые старые. Поэтому нужно еще немного потерпеть. Я уверен, что мы вернем потерянные позиции в Европе. Не может все так бесследно пройти после всем известных событий.

Даже в лучшие времена нам непросто было тягаться с такими монстрами, как «Реал», «Интер», «Бавария», Барселона, Рома. Я бы не назвал нынешний еврокубковый сезон провальным. Неудачным — да. Не стоит посыпать голову пеплом, мы на пути к лучшим образцам отечественного клубного футбола», — считает Луценко.