Барселона ведет переговоры о подписании форварда Манчестер Юнайтед

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 34-летнего уругвайского форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани и ведет переговоры с английским клубом о его переходе.

«Барселоне» нужен новый форвард после того, как 33-летний аргентинец Серхио Агуэро надолго выбыл из-за проблем с сердцем. Новый главный тренер «Барселоны» Хави готов предложить Кавани шестимесячный контракт с возможностью продления.

Кавани защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из парижского ПСЖ в октябре 2020 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Эдинсон провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Футболист сыграл всего 274 минуты.

Контракт Кавани с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.