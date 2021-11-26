Мариуполь – Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 16-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Львов».

В предыдущем туре «Мариуполь» проиграл «Ворскле» (1:5), а «Львов» победил на своем поле «Зарю» (2:1).

В турнирной таблице УПЛ «Мариуполь» идет на 16-м месте, имея в своем активе 7 очков. «Львов» с 13-ю баллами расположился на 12-й позиции.

16 раз играли между собой эти команды. «Мариуполь» победил в 9 матчах. Еще 4 встречи завершились вничью. В 3 поединках выиграл «Львов».

«Мариуполь» находится в тяжелой ситуации. Я думаю, приазовцам надо брать очки в матче против «Львова». Тяжело «Мариуполю» будет, если он не обыграет «Львов». Тогда они могут вообще вылететь в Первую лигу. Поставим на то, что «Мариуполь» не проиграет дома львовянам», – сказал Козьбан.

Матч «Мариуполь» – «Львов» состоится 26 ноября. Начало встречи – в 19:30.