Ривер Плейт досрочно выиграл чемпионат Аргентины

«Ривер Плейт» в матче 22-го тура чемпионата Аргентины разгромил «Расинг Авельянеда» (4:0).
Эта победа стала определяющей для клуба. «Ривер Плейт» стал недосягаем в турнирной таблице и досрочно завоевал золотые медали чемпионата Аргентины. Клуб на 12 очков оторвался от ближайшего преследователя — «Дефенса и Хустисия».
«Ривер Плейт» в 36-й раз в своей истории стал чемпионом страны.
¡¡FESTEJÁ CAMPEÓN!! ⚪️🔴⚪️#RiverCampeón3G 🏆 pic.twitter.com/XZmFHy4Plu— River Plate (@RiverPlate) November 26, 2021
Источник — Sport.ua
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