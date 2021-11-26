Ривер Плейт досрочно выиграл чемпионат Аргентины

«Ривер Плейт» в матче 22-го тура чемпионата Аргентины разгромил «Расинг Авельянеда» (4:0).

Эта победа стала определяющей для клуба. «Ривер Плейт» стал недосягаем в турнирной таблице и досрочно завоевал золотые медали чемпионата Аргентины. Клуб на 12 очков оторвался от ближайшего преследователя — «Дефенса и Хустисия».

«Ривер Плейт» в 36-й раз в своей истории стал чемпионом страны.