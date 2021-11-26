ФИЛИМА: «Стаховский будет играть после пары одиночку, ему не привыкать»

Тренер сборной Украины – о подготовке к матчу Кубка Дэвиса

  • 26.11.2021 03:35
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ФИЛИМА: «Стаховский будет играть после пары одиночку, ему не привыкать»
© Sport.ua. Михаил Филима

Тренер сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о подготовке команды до матча Кубка Дэвиса против Норвегии.

– Вы дважды сами играли против сборной Норвегии. В 2004-м проиграли на выезде, а через год победили в Киеве. Что помните о тех матчах?
– В 2004 году был мой дебют в составе национальной команды. Тогда игрались пятисетовые матчи, противостояние растягивалось на три дня. В суботу мы с Орестом Терещуком проиграли пару в четырех сетах, а уже при счете 0:3 я выиграл одиночку.

– После киевских матчей осталось больше позитивных эмоций?
– Да, я уже играл лучше и спокойнее. У меня были два затяжных пятисетовика, одиночка и пара. В парной комбинации мы с Орестом вели 2:0 по сетам и сделали брейк в третьем, но проиграли эту партию на тай-брейке. В пятом сете проигрывали 3:5 и на моей подаче было 15:40, но мы выиграли 10-8.

В следующем матче я проигрывал 0:2 по партиям Яну Фроде Андерсену, в четвертом он имел матчбол, но и выиграл 7:6 и в решающем сете – 8:6.

– Уже прошло довольно много встреч в новом формате. Насколько ощущается разница?
– Физически это на 100% легче. В субботу неудобно играть после пары одиночку, но наша команда уже привыкла. Если будет все по плану, то Стаховский будет играть после пары одиночку, ему не привыкать.

– В пятницу за сборную дебютирует Виталий Сачко. Как можете оценить его готовность? 
– Он сейчас в неплохой форме. Сачко умеет играть в теннис, он показывает неплохие результаты. Надеюсь, что он сможет выйти и показать все, на что он способен. Конкретно в матче с Руудом от него ничего не ждут. Но думаю, что это будет интересный поединок.

– Как оцените физическое состояние всех наших теннисистов? 
– Все хорошо. У нас было много дней на подготовку. Покрытие комфортное...

– Все говорят, что быстрое...
– Нет, оно среднее. Если есть спин, то мяч отскакивает высокого, если это слайс, – то низко. Такое себе честное покрытие.

– Как проявляет себя Алексей Крутых?
– Он старается, тренируется больше всех остальных. Он каждый день играет по 2 раза, уже устал, но приобретает опыт и пытается перенять сильные стороны партнеров по команде.

Владимир КЛЕПАЧ из Осло

Источник — Sport.ua

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