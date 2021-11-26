В матче пятого тура группового раунда Лиги Европы немецкий «Байер» выграл у шотландского «Селтика» со счетом 3:2.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Жота (Селтик).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Юранович (Селтик).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
Источник — MEGOGO
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