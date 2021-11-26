В матче пятого тура группового раунда Лиги Европы французский «Монако» выиграл у испанского «Реал Сосьедада» со счетом 2:1.
События матча
|89'
|Юссуф Фофана (Монако) получает красную карточку.
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Фофана (Монако).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Монако).
Источник — MEGOGO
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