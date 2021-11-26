Андрей МЕДВЕДЕВ: «Нужно давать возможность молодым»

Капитан мужской сборной Украины по теннису поделился ожиданиями от матча Кубка Дэвиса

  • 26.11.2021 01:22
  • 24 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Нужно давать возможность молодым»
© btu.org.ua. Андрей Медведев

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев объяснил кадровые решения в составе  национальной команды, а также рассказал, почему ему нравится то, что Кампера Рууда тренирует отец.

– Почему вы приняли решение в первый день поставить на матч против Каспера Рууда Виталия Сачко, а не Сергея Стаховского?
– Мы считаем, что такая тактика – это наш лучший шанс. Если он есть, то только таким образом. Мы можем Сергея «убить» в первый же день…  А ему ведь еще играть пару и, возможно, еще и пятый матч.

– Помните матч против отца Каспера Рууда в Кубке Дэвиса в 1996 году?
– Все матчи в Киеве были сложными, потому что ожидали только победы. А я, как и любой другой человек, переживал, не спал ночами. Потому что понимал, что от меня ожидают только победы. Это очень большое давление.

– Как относитесь к таким историческим параллелям, что теперь в сборной Норвегии играет сын Кристиана Рууда?
– Очень рад, что такие вещи происходят, потому что у меня сын тоже играет. И я рад, что такие комбинации работают, потому что в наше время комбинации «отец-сын» очень редко становились успешными. А сейчас и Рууд, и Циципас, и Зверев. Это топы, очень рад, что у них получается. тем более, что и Кристиан, и Каспер настолько интеллигентные и воспитанные ребята. Даже если их не знать, то можно порадоваться, что у них все получается.

– Что можете сказать о предстоящем дебюте за сборную Виталия Сачко?
– Заслужил. Мы понимаем, что вскоре нам предстоит смена поколений. Это случится в ближайшие несколько лет. Нам нужно растить и подтягивать тех ребят, которые заменят в основной команде ветеранов.

– Сейчас ведь еще хорошие результаты демонстрирует и Георгий Кравченко…
– Да, подтягивается. Конечно, это не уровень Сергея и Ильи, но нужно давать возможность молодым. Вот Виталий и Алексей заслужили.

Владимир КЛЕПАЧ из Осло

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности