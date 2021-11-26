Андрей МЕДВЕДЕВ: «Нужно давать возможность молодым»

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев объяснил кадровые решения в составе национальной команды, а также рассказал, почему ему нравится то, что Кампера Рууда тренирует отец.

– Почему вы приняли решение в первый день поставить на матч против Каспера Рууда Виталия Сачко, а не Сергея Стаховского?

– Мы считаем, что такая тактика – это наш лучший шанс. Если он есть, то только таким образом. Мы можем Сергея «убить» в первый же день… А ему ведь еще играть пару и, возможно, еще и пятый матч.

– Помните матч против отца Каспера Рууда в Кубке Дэвиса в 1996 году?

– Все матчи в Киеве были сложными, потому что ожидали только победы. А я, как и любой другой человек, переживал, не спал ночами. Потому что понимал, что от меня ожидают только победы. Это очень большое давление.

– Как относитесь к таким историческим параллелям, что теперь в сборной Норвегии играет сын Кристиана Рууда?

– Очень рад, что такие вещи происходят, потому что у меня сын тоже играет. И я рад, что такие комбинации работают, потому что в наше время комбинации «отец-сын» очень редко становились успешными. А сейчас и Рууд, и Циципас, и Зверев. Это топы, очень рад, что у них получается. тем более, что и Кристиан, и Каспер настолько интеллигентные и воспитанные ребята. Даже если их не знать, то можно порадоваться, что у них все получается.

– Что можете сказать о предстоящем дебюте за сборную Виталия Сачко?

– Заслужил. Мы понимаем, что вскоре нам предстоит смена поколений. Это случится в ближайшие несколько лет. Нам нужно растить и подтягивать тех ребят, которые заменят в основной команде ветеранов.

– Сейчас ведь еще хорошие результаты демонстрирует и Георгий Кравченко…

– Да, подтягивается. Конечно, это не уровень Сергея и Ильи, но нужно давать возможность молодым. Вот Виталий и Алексей заслужили.

Владимир КЛЕПАЧ из Осло