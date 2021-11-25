Сегодня «Галатасарай» в пятом туре Лиги Европы дома в результативном матче обыграл «Марсель» - 4:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Бабель (Галатасарай).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Софьен Фежули (Галатасарай).
|30'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дуе Чалета-Цар (Марсель).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Александру Чикылдэу (Галатасарай).
Источник — Sport.ua
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