Галатасарай
4 : 2
Марсель
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Галатасарай – Марсель – 4:2. Феерия в Стамбуле. Видео голов и обзор матча

Обзор матча пятого тура Лиги Европы

  • 25.11.2021 22:48
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Галатасарай – Марсель – 4:2. Феерия в Стамбуле. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Галатасарай» в пятом туре Лиги Европы дома в результативном матче обыграл «Марсель» - 4:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
83' ГОЛ ! Мяч забил Райан Бабель (Галатасарай).
69' ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
64' ГОЛ ! Мяч забил Софьен Фежули (Галатасарай).
30' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дуе Чалета-Цар (Марсель).
12' ГОЛ ! Мяч забил Александру Чикылдэу (Галатасарай).

Источник — Sport.ua

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