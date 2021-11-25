Тарас МИХАЛИК: «Динамо не может так играть»

Бывший футболист киевского «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал неудачное выступление «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов. Оба украинских клуба потеряли шансы на выход в евровесну после пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«На самом деле, причина такого неудачного выступления в том, что чемпионат у нас сейчас не столь сильный, как раньше. Хотелось, чтобы он был сильнее, было больше сильных команд. Если бы было больше сильных команд и лобовых матчей, таких как «Динамо» — «Шахтер», футболисты бы все время росли. Не будет такого, что они выходят на матч Лиги чемпионов, а здесь совсем другой уровень. У «Шахтера» свои проблемы, новый тренер перестраивает команду. У «Динамо» также есть свои проблемы, потому что клуб делает ставку на своих воспитанников, а трансферов, можно сказать, вообще не было. После полученных несколькими игроками травм команда играла в Лиге чемпионов без нападающего. Я считаю, что такая команда, как «Динамо», Киев не может так играть», — сказал Михалик.