Тарас МИХАЛИК: «Динамо не может так играть»

Специалист подвел итоги провального выступления украинских клубов в Лиге чемпионов

  • 25.11.2021 20:00
  • 1544 просмотра
  • 2 комментария
Тарас МИХАЛИК: «Динамо не может так играть»
© ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал неудачное выступление «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов. Оба украинских клуба потеряли шансы на выход в евровесну после пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«На самом деле, причина такого неудачного выступления в том, что чемпионат у нас сейчас не столь сильный, как раньше. Хотелось, чтобы он был сильнее, было больше сильных команд. Если бы было больше сильных команд и лобовых матчей, таких как «Динамо» — «Шахтер», футболисты бы все время росли. Не будет такого, что они выходят на матч Лиги чемпионов, а здесь совсем другой уровень. У «Шахтера» свои проблемы, новый тренер перестраивает команду. У «Динамо» также есть свои проблемы, потому что клуб делает ставку на своих воспитанников, а трансферов, можно сказать, вообще не было. После полученных несколькими игроками травм команда играла в Лиге чемпионов без нападающего. Я считаю, что такая команда, как «Динамо», Киев не может так играть», — сказал Михалик.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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    APL
    online
    APL, 25.11.2021 20:42
    0
    Vyacheslav Kruts, 25.11.2021 20:28
    Пожалуста кто мне ответит!почему Луческу невыпускает Рамиреса? может он травмирован? и я незнаю?Он играет за свою зборную а за Динамо нет,почему?,Он мошный,умеет принимать класно мяч,умеет отдать пас,умеет забивать класные голы,ну почему тренер невыпускает его?,пожалуста ответьте кто знает?,я постоянно ищу нащот его и ничего немогу найти,сейчас в евро кубках у Динамо жопа а за Рамиреса немало денег отдали а он хорош и неиграет почему? Буду очень благодарен кто правдиво раскажет,спасибо большое.
    Интересен вопрос, я тоже об этом думал, но тут я думаю простая банальщина, пофиг что Луческу румун, но у него почти нашие корни, а как любят наши тренеры говорить? "Он не вписывается в игровую тактику", или как там, но смысл вы поняли
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    Vyacheslav Kruts
    Vyacheslav Kruts, 25.11.2021 20:28
    0
    Пожалуста кто мне ответит!почему Луческу невыпускает Рамиреса? может он травмирован? и я незнаю?Он играет за свою зборную а за Динамо нет,почему?,Он мошный,умеет принимать класно мяч,умеет отдать пас,умеет забивать класные голы,ну почему тренер невыпускает его?,пожалуста ответьте кто знает?,я постоянно ищу нащот его и ничего немогу найти,сейчас в евро кубках у Динамо жопа а за Рамиреса немало денег отдали а он хорош и неиграет почему? Буду очень благодарен кто правдиво раскажет,спасибо большое.
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