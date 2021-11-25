Атлетико и Барселона поспорят за Ляказетта

Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» заинтересованы в подписании 30-летнего французского нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта. Клубы могут попытаться подписать игрока, если он станет свободным агентом.

Также футболистом интересуются «Милан» и «Ньюкасл».

Ляказетт защищает цвета «канониров» с лета 2017 года после перехода из «Лиона» за €53 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «Арсенал» 10 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.