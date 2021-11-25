Александр ГЛЕБ: «Думал, что в плей-офф выйдут Шахтер и Реал»

Специалист подвел итоги выступления «горняков» в Лиге чемпионов

  • 25.11.2021 18:51
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  • 1 комментарий
Александр ГЛЕБ: «Думал, что в плей-офф выйдут Шахтер и Реал»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о выступлении донецкого «Шахтера» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В матче пятого тура группового этапа турнира «горняки» уступили Интеру (0:2) и лишились шансов на выход в плей-офф еврокубков.

«Шахтер», как и «Динамо», не отходил от своей игры, старался действовать так, как обычно. А «Шериф», например, грамотно закрылся, играл на контратаках, выжидал какие-то стандарты. И это принесло результат, они прошли в Лигу Европы. Конечно, когда я увидел эту группу, то думал, что у «Шерифа» вообще не должно быть шансов. Я думал, что выйдут «Шахтер» и «Реал». Если судить по результату, то этот сезон был провальным. Но ребята старались, у них горели глаза, они бежали, создавали моменты. Может, немного не хватило реализации. Но ребята отдавались, желание было огромное. Это футбол, такое бывает. В этот раз не сложилось», — сказал Глеб.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 25.11.2021 19:14
    -2
    Ми теж всі так думали, але цього року не пощастило нам. Наступного року все буде добре.
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