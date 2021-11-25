Александр ГЛЕБ: «Думал, что в плей-офф выйдут Шахтер и Реал»

Экс-игрок «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о выступлении донецкого «Шахтера» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В матче пятого тура группового этапа турнира «горняки» уступили Интеру (0:2) и лишились шансов на выход в плей-офф еврокубков.

«Шахтер», как и «Динамо», не отходил от своей игры, старался действовать так, как обычно. А «Шериф», например, грамотно закрылся, играл на контратаках, выжидал какие-то стандарты. И это принесло результат, они прошли в Лигу Европы. Конечно, когда я увидел эту группу, то думал, что у «Шерифа» вообще не должно быть шансов. Я думал, что выйдут «Шахтер» и «Реал». Если судить по результату, то этот сезон был провальным. Но ребята старались, у них горели глаза, они бежали, создавали моменты. Может, немного не хватило реализации. Но ребята отдавались, желание было огромное. Это футбол, такое бывает. В этот раз не сложилось», — сказал Глеб.