Закроется аэропорт: Динамо вылетит в Киев из Львова, а не из Ужгорода

Киевская команда будет дольше добираться домой после выездного матча с «Минаем»

  • 25.11.2021 18:17
  • 1888 просмотров
  • 6 комментариев
Закроется аэропорт: Динамо вылетит в Киев из Львова, а не из Ужгорода
© ФК Динамо Киев

В пятницу, 26 ноября, киевское «Динамо» отправится на матч 16-го тура чемпионата Украины с «Минаем», который состоится в Ужгороде 27 ноября.

Во время поездки в Ужгород у «Динамо» возникнут дополнительные сложности с возвращением в Киев. Поскольку встреча на ужгородском стадионе начнется в 14:00 и завершится только ближе к 16:00, динамовская делегация не сможет на своем чартерном рейсе вылететь из ужгородского аэропорта, который закрывается в 17:00. После матча в Ужгороде команда отправится на автобусе во Львов, а уже оттуда вечером сможет вылететь в Киев.

После 15-ти туров чемпионата Украины «Динамо» занимает первое место, имея в активе 38 очков. «Минай» занимает 14-е место (10 очков).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 25.11.2021 19:12
    0
    Техпоражение им защитать за такое...
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    Владислав Антонов
    Владислав Антонов, 25.11.2021 19:07
    0
    Нехай їдуть поїздом Ужгород-Лисичанськ
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    u6464u
    online
    u6464u, 25.11.2021 18:57
    0
    Владимир Копяк, 25.11.2021 18:47
    Интересно, эти ребята когда-то ездили в поезде?
    а вы думаете они с распашонок в динамо.
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    aleks19826
    aleks19826, 25.11.2021 18:55
    0
    Посмотрите, клоуны, "Секунды до катастрофы" и будете на машинах кататься в Ужгород. Сабо подтвердит, что самолеты это летающие гробы_))))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 25.11.2021 18:47
    0
    Интересно, эти ребята когда-то ездили в поезде?
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 25.11.2021 18:29
    0
    после такого результата в ЛЧ пускай поездом ездят, это будет соответствовать ихнему уровню.
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