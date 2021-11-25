Закроется аэропорт: Динамо вылетит в Киев из Львова, а не из Ужгорода

В пятницу, 26 ноября, киевское «Динамо» отправится на матч 16-го тура чемпионата Украины с «Минаем», который состоится в Ужгороде 27 ноября.

Во время поездки в Ужгород у «Динамо» возникнут дополнительные сложности с возвращением в Киев. Поскольку встреча на ужгородском стадионе начнется в 14:00 и завершится только ближе к 16:00, динамовская делегация не сможет на своем чартерном рейсе вылететь из ужгородского аэропорта, который закрывается в 17:00. После матча в Ужгороде команда отправится на автобусе во Львов, а уже оттуда вечером сможет вылететь в Киев.

После 15-ти туров чемпионата Украины «Динамо» занимает первое место, имея в активе 38 очков. «Минай» занимает 14-е место (10 очков).