Олег МАТВЕЕВ: «Динамо и Шахтеру не повезло со жребием»

Бывший форвард «Шахтера» Олег Матвеев поделился мнением о слабом выступлении киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

После пяти сыгранных туров оба украинских клуба потеряли шансы на еврокубковую весну.

«Нам не повезло со жребием. «Интер», «Реал», «Барселона», «Бавария» — что может быть хуже? Да, это огромный опыт для молодых футболистов, но на первом месте стоит результат, а его добыть в соперничестве с такими монстрами было крайне сложно. Тем не менее, прогресс есть, как у «Шахтера», так и у «Динамо». Будем надеяться, что в следующем еврокубковом сезоне будет веселее», — считает Матвеев.