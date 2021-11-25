Анатолий ТРУБИН: «У Шахтера нет времени грустить и расстраиваться»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал поражение от «Интера» и завершение борьбы за еврокубковую весну.

– Что не удалось в игре?

– Мне кажется, больше всего не удался выход из-под прессинга, особенно сзади, и из-за этого создавалось много опасных моментов у наших ворот. Неправильная передача, неправильное решение… Все равно даже при счете 0:2 были моменты – если бы забили, то 1:2, и еще было бы время, чтобы добыть нужный нам результат. Не удалось.

– Ты много выручал команду. Если бы не ты, могли пропустить гораздо больше.

– Я так не считаю. Мы все делаем одно дело. Просто, может быть, сейвы запоминаются, но было очень много моментов, когда защитники, опорные полузащитники, другие игроки делали маленькие вещи, которые для команды очень важны, но зритель может их не заметить. Мы все играли и заслужили такой результат.

– В случае со вторым отмененным голом Лаутаро толкнул Матвиенко?

– Мне кажется, да. Тем более есть VAR, поэтому, думаю, арбитр заслуженно отменил этот мяч. Он сразу показал отмену гола и на этом все, мы сразу же готовились начать нашу атаку.

– С «Интером» подряд было три ничьи 0:0. В этот раз было ясно, что команды станут рисковать и обязательно забьют голы?

– Нам в двух матчах нужны были только победы – на другой результат не рассчитывали и не настраивались. Поэтому, понятное дело, в каких-то моментах больше рисковали.

– Что было в раздевалке?

– Все расстроены, но нельзя посыпать голову пеплом. Каждый думает, что мог лучше. Вся команда, я уверен, могла сыграть намного лучше. Нужно быстро переключаться, так как мы профессионалы. Уже скоро матч чемпионата с «Ингульцом» – нет времени грустить и расстраиваться.

– Как оценишь этот евросезон? Дал ли он команде опыт, который можно использовать в будущем?

– Безусловно. Все ошибки для каждого футболиста послужат большим толчком вперед. Я уверен, что в следующем розыгрыше еврокубков мы сможем показать более качественную игру и результат.