Рома продлит контракт с Верету

Французский полузащитник не покинет римский клуб

  • 25.11.2021 16:58
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Рома продлит контракт с Верету
© Getty Images/Global Images Ukraine

Римская «Рома» намерена продлить контракт с 28-летним французским центральным полузащитником Джорданом Верету.

Нынешний контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Но Верету уже думает о его продлении. «Мой агент разговаривал с руководством клуба. Я хочу остаться», — отметил Джордан.

Верету защищает цвета «Ромы» с сентября 2020 года после перехода из «Фиорентины» за €17,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за римскую команду 17 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость хавбека составляет €33 миллиона.

Источник — Tuttomercatoweb

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