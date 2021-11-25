Рома продлит контракт с Верету

Римская «Рома» намерена продлить контракт с 28-летним французским центральным полузащитником Джорданом Верету.

Нынешний контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Но Верету уже думает о его продлении. «Мой агент разговаривал с руководством клуба. Я хочу остаться», — отметил Джордан.

Верету защищает цвета «Ромы» с сентября 2020 года после перехода из «Фиорентины» за €17,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за римскую команду 17 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость хавбека составляет €33 миллиона.