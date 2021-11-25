Рустам ХУДЖАМОВ: «Такое ощущение, что Де Дзерби привез нам футбол»

Экс-вратарь сборной Украины оценил евросезон

  • 25.11.2021 17:12
  • 1432 просмотра
  • 3 комментария
Рустам ХУДЖАМОВ: «Такое ощущение, что Де Дзерби привез нам футбол»
© shakhtar.com

Экс-вратарь сборной Украины и «Шахтера» Рустам Худжамов оценил неудачу команды Роберто Де Дзерби в нынешнем сезоне еврокубка.

– «Шахтер» летом потратил 40 миллионов на трансферы и пригласил итальянского тренера, но финишировал в группе ЛЧ ниже «Шерифа». Это провал или не стоило ожидать результат уже в первом сезоне?

– Мне кажется, что не стоило, потому что тренер перешел в совсем другой чемпионат. Мы видим, что у него не всегда выдерживают нервы в матчах внутреннего чемпионата. Мне кажется, что он где-то свысока относится к другим тренерам, и вообще к нашей стране. Такое впечатление, что он приехал и привез нам футбол, первый раз в жизни мы его увидели. Ему надо время для адаптации. Пусть реализовывает то, о чем он говорит.

– Вылетели «Динамо» и «Шахтер» из еврокубков. Сегодня, скорее всего, вылетит и «Заря». Оцените этот евросезон для Украины.

– А как его оценить? Есть факторы в каждой из команд, а есть общее положение украинского футбола. Поэтому и происходит то, что мы видим.

Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sergio_terry
    online
    sergio_terry, 25.11.2021 17:29
    0
    kortizol134, 25.11.2021 17:22
    и никто не упоминает что благодаря Де Дзерби Шахтёр попал в группу ЛЧ.
    То есть нефарт Монако вообще не в счет?
    Просто очень повезло что Шахтер туды вышел, вспомните игры с Монако.
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    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 25.11.2021 17:27
    0
    Зазнавшийся физрук
    Ссылка
    kortizol134
    online
    kortizol134, 25.11.2021 17:22
    0
    и никто не упоминает что благодаря Де Дзерби Шахтёр попал в группу ЛЧ.
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