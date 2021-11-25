Леонид БУРЯК: «Заре будет сложно. Рома — топ-команда»

Специалист поделился ожиданиями от поединка Лиги конференций

  • 25.11.2021 15:38
  • 221 просмотр
  • 1 комментарий
Леонид БУРЯК: «Заре будет сложно. Рома — топ-команда»
© ФК Заря Луганск

Известный украинский тренер Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча Лиги конференций «Рома» — «Заря».

«Я думаю, что сложно будет «Заре». Тем более, луганчане играют с одним из самых именитых клубов Италии. Я знаю, как в Италии относятся к «Роме». «Рома» — это большая семья. Я думаю, у римлян ненамного меньше фанатов, чем у «Ювентуса», «Милана» или «Интера». «Рома» — это одна из топовых команд в Италии», — сказал Буряк.

Матч «Рома» — «Заря» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    inspekcha85
    inspekcha85, 25.11.2021 16:11
    0
    Какая прозорливость,браво Буряк .Срочно в эксперты на ТВ.
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