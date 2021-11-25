ФОТО. Как модель Gucci. Свитолина сходила на фильм о знаменитом бренде

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина посетила допремьерный показ фильма Ридли Скотта «Дом Gucci», который состоялся в киевском ТРЦ Gulliver.
Фото из кинотеатра Элина поделилась в Instagram.
Официальная премьера картины в Украине состоится в четверг, 25 ноября.
Источник — Instagram
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