ФОТО. Как модель Gucci. Свитолина сходила на фильм о знаменитом бренде

Украинская теннисистка знает толк в моде

  • 25.11.2021 15:19
  • 1377 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Как модель Gucci. Свитолина сходила на фильм о знаменитом бренде
© Instagram. Элина Свитолина

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина посетила допремьерный показ фильма Ридли Скотта «Дом Gucci», который состоялся в киевском ТРЦ Gulliver.

Фото из кинотеатра Элина поделилась в Instagram.

Официальная премьера картины в Украине состоится в четверг, 25 ноября.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sonnenaufgang
    Sonnenaufgang, 25.11.2021 16:12
    +2
    Вот как быть публичной личностью: просто сходила в кино, и уже вся страна об этом знает.
    Ссылка
    alex55
    online
    alex55, 25.11.2021 16:10
    +1
    крутая тётка
    Ссылка
    Barack
    Barack, 25.11.2021 16:08
    -3
    Главное толк в моде знать. А теннис подождёт
    Ссылка
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