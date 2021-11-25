МЮ не может найти нового тренера. Работать пока будет Каррик

Клуб ищет наставника

  • 25.11.2021 15:30
  • 642 просмотра
  • 6 комментариев
МЮ не может найти нового тренера. Работать пока будет Каррик
© Skysports.com

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера не может найти нового тренера.

В ближайшем матче против «Челси» руководить командой будет Майкл Каррик.

Клуб хотел бы заполучить статусного тренера вроде Зинедина Зидана или Маурисио Почеттино, однако они не торопятся идти в команду в середине сезона.

А другие наставники не хотят быть просто временщиками до конца чемпионата. Называют фамилию экс-тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, но он не желает работать просто до конца сезона.

Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 25.11.2021 15:48
    +3
    Михайличенко свободен.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.11.2021 16:25
    0
    Михаил Грозный, 25.11.2021 16:05
    Ну и куда спешили? ⚠️
    Пускай бы исполнял Оле, как сейчас Меркель в ФРГ.
    у них нету большого перерыва в декабре-январе, наоборот под новый год у них куча матчей
    Ссылка
    gennadiy2nqag
    online
    gennadiy2nqag, 25.11.2021 16:21
    0
    Комментарий свернут. Показать
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    Sonnenaufgang
    Sonnenaufgang, 25.11.2021 16:05
    0
    Шева, вот куда надо было идти, а не к аутсайдерам Дженоа.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.11.2021 15:39
    0
    слишком долго тянули
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 25.11.2021 16:05
    -1
    Ну и куда спешили? ⚠️
    Пускай бы исполнял Оле, как сейчас Меркель в ФРГ.
    Ссылка
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