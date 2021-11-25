МЮ не может найти нового тренера. Работать пока будет Каррик

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера не может найти нового тренера.

В ближайшем матче против «Челси» руководить командой будет Майкл Каррик.

Клуб хотел бы заполучить статусного тренера вроде Зинедина Зидана или Маурисио Почеттино, однако они не торопятся идти в команду в середине сезона.

А другие наставники не хотят быть просто временщиками до конца чемпионата. Называют фамилию экс-тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, но он не желает работать просто до конца сезона.