МЮ не может найти нового тренера. Работать пока будет Каррик

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера не может найти нового тренера.
В ближайшем матче против «Челси» руководить командой будет Майкл Каррик.
Клуб хотел бы заполучить статусного тренера вроде Зинедина Зидана или Маурисио Почеттино, однако они не торопятся идти в команду в середине сезона.
А другие наставники не хотят быть просто временщиками до конца чемпионата. Называют фамилию экс-тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, но он не желает работать просто до конца сезона.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пускай бы исполнял Оле, как сейчас Меркель в ФРГ.
Пускай бы исполнял Оле, как сейчас Меркель в ФРГ.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.