Тарас СТЕПАНЕНКО: «В сборной стараемся проще играть, в Шахтере свой стиль»

Игрок рассказал о разнице в тактике между «Шахтером» и сборной Украины

  • 25.11.2021 15:05
  • 1291 просмотр
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «В сборной стараемся проще играть, в Шахтере свой стиль»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко сравнил тактические установки в клубной команде и в составе сборной Украины.

«Разница в стиле игры сборной и «Шахтера»? Есть требования, нужно их выполнять. Мы понимаем, что в сборной Украины для некоторых сейчас реально последний шанс попасть на чемпионат мира, ради этой цели нужно только выигрывать. И стараемся где-то проще играть».

«В «Шахтере» тренер только полгода работает, и он хочет поставить свою игру, свое видение футбола. Хочет, чтобы такой футбол был и в УПЛ, и в еврокубках», - сказал Степаненко.

Источник — Sportarena

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 25.11.2021 15:26
    +7
    Тупі поперечні передачі- це весь стиль
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    romario1501
    online
    romario1501, 25.11.2021 15:11
    +6
    У Шахтарі - свій Сассуоло стайл )))
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    gennadiy2nqag
    online
    gennadiy2nqag, 25.11.2021 16:21
    0
    Комментарий свернут. Показать
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