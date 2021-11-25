Тарас СТЕПАНЕНКО: «В сборной стараемся проще играть, в Шахтере свой стиль»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко сравнил тактические установки в клубной команде и в составе сборной Украины.

«Разница в стиле игры сборной и «Шахтера»? Есть требования, нужно их выполнять. Мы понимаем, что в сборной Украины для некоторых сейчас реально последний шанс попасть на чемпионат мира, ради этой цели нужно только выигрывать. И стараемся где-то проще играть».

«В «Шахтере» тренер только полгода работает, и он хочет поставить свою игру, свое видение футбола. Хочет, чтобы такой футбол был и в УПЛ, и в еврокубках», - сказал Степаненко.