Артем БЕСЕДИН: «Динамо получше смотрится в ЛЧ. Видно, что растем»

Игрок считает, что команда прогрессирует

  • 25.11.2021 14:11
  • 600 просмотров
  • 5 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Динамо получше смотрится в ЛЧ. Видно, что растем»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Артем Беседин, который из-за травмы не играет в нынешнем сезоне, оценил выступление команды в Лиге чемпионов.

«Думаю, «Динамо» уже получше смотрится, чем в прошлой Лиге чемпионов. Видно, что команда играет увереннее, ребята набрались опыта. В этой ЛЧ показываем себя получше. Важно, что не стоим на месте, растем».

«Играть с «Барселоной» и «Баварией» - это колоссальный опыт. Для нас это плюс, а результаты рано или поздно придут», - сказал Беседин.

Источник — Футбольный формат

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 25.11.2021 14:28
    +5
    korsun_skif, 25.11.2021 14:17
    В прошлой ЛЧ вышли в евровесну. В этой нет! и этим все сказано. А нафантазировать себе можно все, что угодно.
    Ну,так в прошлой ЛЧ был Ференцварош.А в этой - Бенфика. Почувствуй разницу
    Это кро.товня в этой лиге обоср.алась по полной. За тур до финиша с Шерифом в группе - и без шансов
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 25.11.2021 14:11
    -4
    Один гол забили,и это прогресс
    Ссылка
    Barack
    Barack, 25.11.2021 14:19
    -5
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 25.11.2021 14:13
    -5
    Ссылка
    korsun_skif
    online
    korsun_skif, 25.11.2021 14:17
    -6
    В прошлой ЛЧ вышли в евровесну. В этой нет! и этим все сказано. А нафантазировать себе можно все, что угодно.
    Ссылка
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