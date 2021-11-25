Артем БЕСЕДИН: «Динамо получше смотрится в ЛЧ. Видно, что растем»

Форвард «Динамо» Артем Беседин, который из-за травмы не играет в нынешнем сезоне, оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
«Думаю, «Динамо» уже получше смотрится, чем в прошлой Лиге чемпионов. Видно, что команда играет увереннее, ребята набрались опыта. В этой ЛЧ показываем себя получше. Важно, что не стоим на месте, растем».
«Играть с «Барселоной» и «Баварией» - это колоссальный опыт. Для нас это плюс, а результаты рано или поздно придут», - сказал Беседин.
Источник — Футбольный формат
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Это кро.товня в этой лиге обоср.алась по полной. За тур до финиша с Шерифом в группе - и без шансов
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