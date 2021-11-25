Анатолий ТРУБИН: «Сами себе создали проблемы, у меня было несколько ошибок»

Вратарь «Шахтера» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов

  • 25.11.2021 13:33
  • 458 просмотров
  • 3 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Сами себе создали проблемы, у меня было несколько ошибок»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о поражении команды в матче с «Интером» (0:2).

«В первом тайме сами себе привозили, пытаясь выйти из-под прессинга, создавали моменты у своих ворот. Лично у меня было несколько ошибок при передачах… Из-за этого, думаю, особенно в первом тайме было такое большое количество ударов по нашим воротам.

Думаю, что из-за ненужного поражения в первом туре «Шерифу» потом пошли такие вот [результаты]. Можно было выигрывать первый матч с «Интером». Сами себе создали проблемы, потом из них нужно было выпутываться. Было очень тяжело, но считаю, что мы сами в этом виноваты. Сыграй в некоторых матчах, в некоторых ситуациях, в маленьких деталях лучше, и наш результат, и наше положение в группе могли быть намного лучше», — сказал Трубин.

Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    oenergo.com, 25.11.2021 14:26
    0
    Можно было выигрывать первый матч с «Интером»
    -----------------------------
    А что, второй матч с Интером запретили выигрывать?
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    Disiny7
    online
    Disiny7, 25.11.2021 14:09
    0
    Толян, ты выводы делаешь? Или как Андрюша будешь на коленку приседать всю карьеру? Не слушай Зебру, дали неудобно - вынеси подальше и все наладится
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    bullyUA
    bullyUA, 25.11.2021 13:48
    0
    Меня больше всего поразило во время первого гола, что защитники Шахтера увидев сильный удар по воротам, разбежались кто куда. Пусть Трубин спасает. Из бразил защитники, как из дерьма пуля.
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