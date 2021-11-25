Анатолий ТРУБИН: «Сами себе создали проблемы, у меня было несколько ошибок»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о поражении команды в матче с «Интером» (0:2).

«В первом тайме сами себе привозили, пытаясь выйти из-под прессинга, создавали моменты у своих ворот. Лично у меня было несколько ошибок при передачах… Из-за этого, думаю, особенно в первом тайме было такое большое количество ударов по нашим воротам.

Думаю, что из-за ненужного поражения в первом туре «Шерифу» потом пошли такие вот [результаты]. Можно было выигрывать первый матч с «Интером». Сами себе создали проблемы, потом из них нужно было выпутываться. Было очень тяжело, но считаю, что мы сами в этом виноваты. Сыграй в некоторых матчах, в некоторых ситуациях, в маленьких деталях лучше, и наш результат, и наше положение в группе могли быть намного лучше», — сказал Трубин.