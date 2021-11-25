Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер заслужил поражение. Интер сильнее»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил поражение от «Интера» и прекращение борьбы за евровесну.
«Мы заслужили поражение, потому что «Интер» играл лучше, «Интер» сильнее. Думаю, мы сделали меньше, чем могли бы. У нас не было трех ключевых игроков - Исмаили, Алан Патрик, Траоре. И у нас много молодых игроков, которым еще нужно прогрессировать. Если они станут топ-игроками, то мы сможем тоже играть на равных с такими соперниками».
«У всех были сложности на поле - от Трубина до Фернандо».
«Математика говорит, что мы даже 3-е место не получим, поэтому все усилия теперь на УПЛ и Кубок Украины», - сказал Де Дзерби.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Теперь с Ингульцом, Минаем, Мариуполем и т.д. будет отрабатывать свое приглашение, ЗП и 40 млн дол инвестиций владельца клуба. А выиграет УПЛ так вообще себя звездой будет считать
Теперь с Ингульцом, Минаем, Мариуполем и т.д. будет отрабатывать свое приглашение, ЗП и 40 млн дол инвестиций владельца клуба. А выиграет УПЛ так вообще себя звездой будет считать
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Похоже что с этим тренером Шахтеру в ЛЧ делать нечего, поскольку топ-игроками они не станут.
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