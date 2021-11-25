Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер заслужил поражение. Интер сильнее»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил поражение от «Интера» и прекращение борьбы за евровесну.

«Мы заслужили поражение, потому что «Интер» играл лучше, «Интер» сильнее. Думаю, мы сделали меньше, чем могли бы. У нас не было трех ключевых игроков - Исмаили, Алан Патрик, Траоре. И у нас много молодых игроков, которым еще нужно прогрессировать. Если они станут топ-игроками, то мы сможем тоже играть на равных с такими соперниками».

«У всех были сложности на поле - от Трубина до Фернандо».

«Математика говорит, что мы даже 3-е место не получим, поэтому все усилия теперь на УПЛ и Кубок Украины», - сказал Де Дзерби.