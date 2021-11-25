Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер заслужил поражение. Интер сильнее»

Наставник считает, что у всех игроков были проблемы на поле

  • 25.11.2021 13:27
  • 1252 просмотра
  • 7 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер заслужил поражение. Интер сильнее»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил поражение от «Интера» и прекращение борьбы за евровесну.

«Мы заслужили поражение, потому что «Интер» играл лучше, «Интер» сильнее. Думаю, мы сделали меньше, чем могли бы. У нас не было трех ключевых игроков - Исмаили, Алан Патрик, Траоре. И у нас много молодых игроков, которым еще нужно прогрессировать. Если они станут топ-игроками, то мы сможем тоже играть на равных с такими соперниками».

«У всех были сложности на поле - от Трубина до Фернандо».

«Математика говорит, что мы даже 3-е место не получим, поэтому все усилия теперь на УПЛ и Кубок Украины», - сказал Де Дзерби.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kevko
    Kevko, 25.11.2021 13:46
    +6
    Интересный персонаж. Полностью провалил то, ради чего его прежде всего и брали в Шахтер. 5 игр, 1 очко, 1 забитый мяч.
    Теперь с Ингульцом, Минаем, Мариуполем и т.д. будет отрабатывать свое приглашение, ЗП и 40 млн дол инвестиций владельца клуба. А выиграет УПЛ так вообще себя звездой будет считать
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    bullyUA
    bullyUA, 25.11.2021 14:25
    +2
    Вы должны сменить работу. (С)
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    Disiny7
    online
    Disiny7, 25.11.2021 14:12
    +2
    Та кто ж его посадит, он же памятник
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    Vitason
    online
    Vitason, 25.11.2021 14:28
    +1
    Тормоз,игроки ему не такие,а он сам для чего тренером был назначен чтобы с этими далеко не дешёвыми и по таланту тоже не последними игроками, правильно работать и развивать их в правильном направлении,а так он сам команду в нужное русло не может направить!!!!!
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    Sportfil
    online
    Sportfil, 25.11.2021 14:40
    0
    Kevko, 25.11.2021 13:46
    Интересный персонаж. Полностью провалил то, ради чего его прежде всего и брали в Шахтер. 5 игр, 1 очко, 1 забитый мяч.
    Теперь с Ингульцом, Минаем, Мариуполем и т.д. будет отрабатывать свое приглашение, ЗП и 40 млн дол инвестиций владельца клуба. А выиграет УПЛ так вообще себя звездой будет считать
    Наивно было полагать что он придет и за несколько месяцев перестроит команду под свой футбол и даст результат, в следующем сезоне уже можно будет предьявлять претензии в случае провала.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 25.11.2021 14:30
    0
    Если они станут топ-игроками, то мы сможем тоже играть на равных с такими соперниками
    -----------------------------------
    Похоже что с этим тренером Шахтеру в ЛЧ делать нечего, поскольку топ-игроками они не станут.
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    Face Control
    online
    Face Control, 25.11.2021 14:07
    -4
    Бывает.
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