Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вы поставили меня в деликатное положение»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал слухи о том, что Федерация футбола Румынии контактировала с его сыном Разваном на предмет работы с национальной командой этой страны.

«Я не знал, впервые это услышал, потому что вы поймали меня после матча с «Баварией», а Разван и я не разговариваем в день матча, потому что бережем друг друга».

«Для Федерации нормально думать о Разване, потому что он тренер, который достиг определенного уровня, со значительным опытом. Он также знает, что такое возглавлять национальную команду в свете своего предыдущего срока там. Но, пожалуйста, не заставляйте меня говорить больше, потому что я действительно не знаю подробностей, и вы поставили меня в деликатное положение, ведь я его отец. Разван – первый, кто сможет ответить на все вопросы, связанные с этой темой», - сказал Мирча.

Напомним, в настоящий момент 52-летний Разван Луческу возглавляет греческий ПАОК. С 2009 по 2011 годы этот специалист возглавлял национальную сборную Румынии.