Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вы поставили меня в деликатное положение»

Коуч «бело-синих» не в курсе ситуации вокруг сына

  • 25.11.2021 10:49
  • 3093 просмотра
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вы поставили меня в деликатное положение»
© playsport.ro. Мирча Луческу с сыном Разваном

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал слухи о том, что Федерация футбола Румынии контактировала с его сыном Разваном на предмет работы с национальной командой этой страны.

«Я не знал, впервые это услышал, потому что вы поймали меня после матча с «Баварией», а Разван и я не разговариваем в день матча, потому что бережем друг друга».

«Для Федерации нормально думать о Разване, потому что он тренер, который достиг определенного уровня, со значительным опытом. Он также знает, что такое возглавлять национальную команду в свете своего предыдущего срока там. Но, пожалуйста, не заставляйте меня говорить больше, потому что я действительно не знаю подробностей, и вы поставили меня в деликатное положение, ведь я его отец. Разван – первый, кто сможет ответить на все вопросы, связанные с этой темой», - сказал Мирча.

Напомним, в настоящий момент 52-летний Разван Луческу возглавляет греческий ПАОК. С 2009 по 2011 годы этот специалист возглавлял национальную сборную Румынии.

Источник

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.11.2021 11:05
    +1
    мог реально не знать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности