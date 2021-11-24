Рома – Заря. Аудиотрансляция матча Лиги конференций

В четверг, 25-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги конференций, в котором римская «Рома» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Риме на поле «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Луганчане имеют в своем активе шесть очков и занимают третье место турнирной таблицы группы С. Римский клуб на одно очко опережает команду Виктора Скрипника. «Заря» остается единственным украинским клубом, который еще сохраняет шансы на евровесну.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Риме.

Комментатор матча «Рома» – «Заря» – Александр Монзолевский.