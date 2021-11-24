Тьяго Силва близок к продлению контракта с Челси

37-летний бразильский центральный защитник «Челси» Тьяго Силва близок к продлению контракта с английским клубом.

Силва подписал двухлетнее соглашение, когда перешел в «Челси» из ПСЖ летом 2020 года в качестве свободного агента. Новый контракт будет рассчитан до конца июня 2023 года.

Тьяго произвел впечатление на тренерский штаб «синих» и хочет продолжить играть на высоком уровне. В текущем сезоне футболист провел за «Челси» 14 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.