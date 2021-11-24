Виктор ВАЦКО: «Интер не может забить Шахтеру уже три матча подряд»

Но миланский клуб — явный фаворит поединка с «горняками», уверен специалист

  • 24.11.2021 19:30
  • 503 просмотра
  • 3 комментария
Виктор ВАЦКО: «Интер не может забить Шахтеру уже три матча подряд»
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтер».

«Интер» не может забить «Шахтеру» уже три матча подряд. Для миланской команды сегодня финальный матч. Если они победят «Шахтер», а «Реал» обыграет «Шериф», им удастся выйти из группы. Букмекеры не дают сегодня «Шахтеру» ни единого шанса. «Интер» сегодня — явный фаворит. Да, у «Шахтера» в составе есть много классных футболистов, но и у итальянской команды имеются не менее сильные исполнители, способные нивелировать сильные стороны соперника. «Интер» с точки зрения солидности и опыта смотрится впечатляюще», — сказал Вацко.

Матч «Интер» — «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 24.11.2021 19:41
    +5
    Как будто Шахтёр забивает
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 24.11.2021 19:38
    +4
    Серьёзно?
    А кроты сколько забили за 4 матча итальянца, Витя не напомнишь?
    При том что 5 глотнули
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 24.11.2021 19:42
    +1
    Точно Інтер заб'є тричі.
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