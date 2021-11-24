Виктор ВАЦКО: «Интер не может забить Шахтеру уже три матча подряд»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтер».

«Интер» не может забить «Шахтеру» уже три матча подряд. Для миланской команды сегодня финальный матч. Если они победят «Шахтер», а «Реал» обыграет «Шериф», им удастся выйти из группы. Букмекеры не дают сегодня «Шахтеру» ни единого шанса. «Интер» сегодня — явный фаворит. Да, у «Шахтера» в составе есть много классных футболистов, но и у итальянской команды имеются не менее сильные исполнители, способные нивелировать сильные стороны соперника. «Интер» с точки зрения солидности и опыта смотрится впечатляюще», — сказал Вацко.

Матч «Интер» — «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.