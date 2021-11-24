Виктор ЦЫГАНКОВ: «Переход в Атлетико? Я — игрок Динамо»

24-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал информацию о своем возможном переходе в мадридский «Атлетико».

«Информация о моем возможном переходе в «Атлетико»? Я на сегодняшний день здесь, сосредоточен на игре за «Динамо». А то, что пишут, мне какая разница... На сегодняшний день я — игрок «Динамо», и я этим очень доволен», — сказал Цыганков в эфире MEGOGO.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.