Виктор ЦЫГАНКОВ: «Переход в Атлетико? Я — игрок Динамо»

24-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал информацию о своем возможном переходе в мадридский «Атлетико».
«Информация о моем возможном переходе в «Атлетико»? Я на сегодняшний день здесь, сосредоточен на игре за «Динамо». А то, что пишут, мне какая разница... На сегодняшний день я — игрок «Динамо», и я этим очень доволен», — сказал Цыганков в эфире MEGOGO.
В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.