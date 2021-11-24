Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В УПЛ в последние два года зашли сыроватые команды»

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский оценил выступления «Шахтера» и «Динамо» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов:

«Шахтер» и «Динамо» показали неплохие матчи – это факт. Давайте смотреть реально. Уровень чемпионата Украины не тот, что был хотя бы несколько лет назад. Уровень соперников не тот. Мы увеличили число участников УПЛ, в последние два года зашли команды, которые еще сыроваты для этого турнира. Нужно некоторое время. Мы видим, какие бюджеты клубов, какие вливание, какие игроки. Конечно, нам тяжело конкурировать в ЛЧ.

Будет конкурентный чемпионат, будет больше средних хороших команд, тогда будут развиваться и наши гранды. Ждем, что поднимутся «Металлист» и «Кривбасс», которые декларировали, что сразу будут ставить задачу попасть в ЛЕ и ЛЧ.

А сейчас для «Динамо» и «Шахтера» много проходных матчей в УПЛ. Когда были две шестерки, график был более насыщенным, «Динамо» и «Шахтер» чаще играли между собой и против таких команд как «Заря», «Ворскла», «Александрия». Это улучшало уровень».