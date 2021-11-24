Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В УПЛ в последние два года зашли сыроватые команды»

Экс-защитник сборной Украины – об уровне УПЛ

  • 24.11.2021 17:51
  • 823 просмотра
  • 0 комментариев
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В УПЛ в последние два года зашли сыроватые команды»
© УАФ. Владимир Езерский

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский оценил выступления «Шахтера» и «Динамо» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов:

«Шахтер» и «Динамо» показали неплохие матчи – это факт. Давайте смотреть реально. Уровень чемпионата Украины не тот, что был хотя бы несколько лет назад. Уровень соперников не тот. Мы увеличили число участников УПЛ, в последние два года зашли команды, которые еще сыроваты для этого турнира. Нужно некоторое время. Мы видим, какие бюджеты клубов, какие вливание, какие игроки. Конечно, нам тяжело конкурировать в ЛЧ.

Будет конкурентный чемпионат, будет больше средних хороших команд, тогда будут развиваться и наши гранды. Ждем, что поднимутся «Металлист» и «Кривбасс», которые декларировали, что сразу будут ставить задачу попасть в ЛЕ и ЛЧ.

А сейчас для «Динамо» и «Шахтера» много проходных матчей в УПЛ. Когда были две шестерки, график был более насыщенным, «Динамо» и «Шахтер» чаще играли между собой и против таких команд как «Заря», «Ворскла», «Александрия». Это улучшало уровень».

Источник — Трибуна

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности