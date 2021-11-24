Евгений КОВАЛЕНКО: «Матвиенко мог бы заиграть в лучших клубах Европы»

Без украинского защитника уже сложно представить «Шахтер», считает специалист

  • 24.11.2021 17:16
  • 538 просмотров
  • 2 комментария
Евгений КОВАЛЕНКО: «Матвиенко мог бы заиграть в лучших клубах Европы»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Молодой украинский тренер Евгений Коваленко, который работал в академии «Днепра» и проходил стажировку в «Шахтере», поделился мнением о 25-летнем украинском защитнике «горняков» Николае Матвиенко в преддверии поединка «Интер» — «Шахтер» в Лиге чемпионов.

«Скажу больше, «Шахтер» сейчас трудно представить без Матвиенко. Это один из самых топовых исполнителей в чемпионате Украины. У Николая есть игровые качества, благодаря которым футболист, не побоюсь этого слова, мог бы заиграть в лучших клубах Европы. Матвиенко хладнокровен при выходе из обороны и при прессинге соперника, отличается точностью передач, и в единоборствах исполнитель великолепен», — считает Коваленко.

Матч «Интер» — «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей Корниевский
    Андрей Корниевский, 24.11.2021 18:14
    +1
    Расскажите это игрокам сборной Англии
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    Face Control
    online
    Face Control, 24.11.2021 18:03
    0
    Это правда.
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