Челси нужна звезда Фенербахче

Лондонский «Челси» внимательно наблюдает за 23-летним центральным защитником турецкого «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилой Салаи.
Вероятно, лондонский клуб попытается подписать игрока уже будущей зимой.
Также в поле зрения «Челси» находится Жюль Кунде из «Севильи», но Салаи может быть лучшим вариантом по соотношению цена/качество. Футболист оценивается в €11 миллионов.
Салаи защищает цвета «Фенербахче» с зимы 2021 года после перехода из «Аполлона» за €2 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за турецкую команду 18 матчей во всех турнирах.
Контракт Салаи с «Фенербахче» рассчитан до лета 2025 года.
В активе Аттилы 23 матча за национальную сборную Венгрии.
Источник — Football Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.