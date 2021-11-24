Челси нужна звезда Фенербахче

Аттила Салаи может продолжить карьеру в английском клубе

  • 24.11.2021 17:03
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Челси нужна звезда Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» внимательно наблюдает за 23-летним центральным защитником турецкого «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилой Салаи.

Вероятно, лондонский клуб попытается подписать игрока уже будущей зимой.

Также в поле зрения «Челси» находится Жюль Кунде из «Севильи», но Салаи может быть лучшим вариантом по соотношению цена/качество. Футболист оценивается в €11 миллионов.

Салаи защищает цвета «Фенербахче» с зимы 2021 года после перехода из «Аполлона» за €2 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за турецкую команду 18 матчей во всех турнирах.

Контракт Салаи с «Фенербахче» рассчитан до лета 2025 года.

В активе Аттилы 23 матча за национальную сборную Венгрии.

Источник — Football Insider

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