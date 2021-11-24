Норвежских журналистов арестовали в Катаре за репортажи о ЧМ-2022

В воскресенье, 21 ноября в Дохе были арестованы два журналиста норвежского издания NRK – Халвор Экеланд и Локман Горбани. В Катаре они собирали информацию о нарушении прав рабочих-мигрантов, которые строят объекты к чемпионату мира 2022 года по футболу.

Журналистов задержали на 32 часа, отобрав у них все отснятые материалы и носители информации, включая ноутбуки и телефоны.

По официальной версии, причиной задержания стало незаконное проникновение журналистов на частную территорию. Сейчас оба журналиста уже вернулись в Норвегию.

Напомним, чемпионат мира 2022 года по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.