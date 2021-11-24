Норвежских журналистов арестовали в Катаре за репортажи о ЧМ-2022

В воскресенье, 21 ноября в Дохе были арестованы два журналиста норвежского издания NRK – Халвор Экеланд и Локман Горбани. В Катаре они собирали информацию о нарушении прав рабочих-мигрантов, которые строят объекты к чемпионату мира 2022 года по футболу.
Журналистов задержали на 32 часа, отобрав у них все отснятые материалы и носители информации, включая ноутбуки и телефоны.
По официальной версии, причиной задержания стало незаконное проникновение журналистов на частную территорию. Сейчас оба журналиста уже вернулись в Норвегию.
Напомним, чемпионат мира 2022 года по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Источник — NRK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.