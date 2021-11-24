Геннадий ЗУБОВ: «Де Дзерби знает сильные и слабые стороны Интера»

Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от противостояния «горняков» с «Интером» в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В «Шахтере» немало молодых футболистов, однако важно, что им хватает опыта выступлений как в Лиге чемпионов, так и в составе национальной сборной Украины. Это должно стать весомым подспорьем в сражении с «Интером». Тем более? что «горняки» уже неоднократно доказывали, что умеют находить выход, оказавшись в сложном турнирном положении.

На мой взгляд, также важно, что тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший в Италии, хорошо знает сильные и слабые стороны «Интера».

Поэтому можно не сомневаться, что при подготовке была учтена каждая мелочь. Сегодня больше победа нужна «Шахтеру». Я настроен оптимистично и верю, что наши ребята не подведут», — считает Зубов.

Матч «Интер» — «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.