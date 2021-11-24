Геннадий ЗУБОВ: «Де Дзерби знает сильные и слабые стороны Интера»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «Шахтера» с миланским клубом в Лиге чемпионов

  • 24.11.2021 15:56
  • 314 просмотров
  • 1 комментарий
Геннадий ЗУБОВ: «Де Дзерби знает сильные и слабые стороны Интера»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от противостояния «горняков» с «Интером» в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В «Шахтере» немало молодых футболистов, однако важно, что им хватает опыта выступлений как в Лиге чемпионов, так и в составе национальной сборной Украины. Это должно стать весомым подспорьем в сражении с «Интером». Тем более? что «горняки» уже неоднократно доказывали, что умеют находить выход, оказавшись в сложном турнирном положении.

На мой взгляд, также важно, что тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший в Италии, хорошо знает сильные и слабые стороны «Интера».

Поэтому можно не сомневаться, что при подготовке была учтена каждая мелочь. Сегодня больше победа нужна «Шахтеру». Я настроен оптимистично и верю, что наши ребята не подведут», — считает Зубов.

Матч «Интер» — «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Павло Бубенко
    Павло Бубенко, 24.11.2021 16:18
    +1
    Что значит - "больше необходима"? Она единственно необходима, поскольку ничья убивает даже теоретические шансы догнать "шериф"!!!
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