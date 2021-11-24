МАРЛОН: «Я уже играл против Интера. Хорошо знаю эту команду»

Защитник «Шахтера» Марлон рассказал о максимальном настрое на матч Лиги чемпионов с хорошо знакомым ему еще по Серии А «Интером».
– Марлон, впереди решающий матч с «Интером», в котором «Шахтеру» нужна только победа. С каким настроем отправились на эту игру и за счет чего в Милане можно добиться нужного результата?
– Мы уверены, знаем, что нужно делать, отдаем себе отчет в том, что нам нужна только победа. Важно продемонстрировать на футбольном поле все то, что тренер говорил и требовал от нас, что мы в эти дни отрабатывали на тренировках. Главная и единственная цель – победить. Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше, для нас это очень важно.
– Как готовились к «Интеру», на чем делали акцент?
– Тренировки всегда закладывают фундамент в зависимости от предстоящего соперника. Мистер хорошо знает миланский «Интер», который играет в три центральных защитника. Мы уже подготовили тактическую схему и действия на матч, постараемся воплотить задуманное на поле.
– Из-за тренировки команда даже немного опоздала на самолет перед вылетом в Милан. Это свидетельствует о том, что мотивация сейчас сильнее обычного?
– У нас всегда достаточно продолжительные тренировки, а наш наставник очень требователен. Но так и нужно, чтобы игроки поняли идеи и могли реализовать их. Благодаря усердной работе мы уже хорошо чувствуем и понимаем друг друга и демонстрируем это в игре.
– Ты неоднократно играл против «Интера» в составе «Сассуоло» и, наверное, давал советы своим одноклубникам по «Шахтеру»?
– Конечно, ведь мы постоянно общаемся. Ранее я играл несколько раз против «Интера» в чемпионате Италии, поэтому, можно сказать, хорошо знаю эту команду. Конечно же, если понадобятся мои советы и подсказки, с радостью поделюсь ими. В любом случае важно слушать и тренера, и своих партнеров, чтобы было наилучшее взаимопонимание.
Матч «Интер» — «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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