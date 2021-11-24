Где смотреть онлайн матч Кубка Дэвиса Норвегия – Украина

26-27 ноября сборная Украины по теннису в рамках Кубка Дэвиса на выезде сыграет с Норвегией. Матч пройдет в столице Норвегии на «Oslo Tennis Arena».

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации тенниса Украины и на цифровой платформе Суспільне телебачення.

Начало матчей:

Пятница, 26 ноября – 19:00 по Киеву

Суббота, 27 ноября – 15:00 по Киеву.