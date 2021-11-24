Свитолина даже не в топ-20. WTA опубликовала призовые теннисисток за сезон

Женская теннисная ассоциация опубликовала данные о призовых за минувший сезон.



Лидером по количеству заработанных денег стала первая ракетка мира Эшли Барти (3,9 млн долларов). На втором месте чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова – (3,6 млн), на третьем – Арина Соболенко (2,9 млн). Также в пятерку вошли Каролина Плишкова (2,9 млн) и Гарбинье Мугуруса – 2,8 млн. Отметим, что на шестом месте расположилась чемпионка US Open Эмма Радукану (2,8 млн).



Что касается украинок, то цифры такие:



23. Элина Свитолина – $1,296,599

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52. Марта Костюк – $643,865

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106. Ангелина Калинина – $400,912

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155. Катерина Козлова – $233,865

156. Даяна Ястремская – $232,605

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179. Людмила Киченок – $182,126

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182. Леся Цуренко – $175,199

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188. Катарина Завацкая – $166,291

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194. Надежда Киченок – $152,698

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259. Катерина Бондаренко – $85,685

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271. Дарья Снигур – $77,768



У всех остальных украинок общая сумма призовых не превышает 22 тысяч долларов.

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