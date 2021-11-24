Свитолина даже не в топ-20. WTA опубликовала призовые теннисисток за сезон

Девять украинок заработали в 2021-м более 100 тысяч долларов призовых

  • 24.11.2021 14:03
  • 1040 просмотров
  • 0 комментариев
Свитолина даже не в топ-20. WTA опубликовала призовые теннисисток за сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация опубликовала данные о призовых за минувший сезон.
 
Лидером по количеству заработанных денег стала первая ракетка мира Эшли Барти (3,9 млн долларов). На втором месте чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова – (3,6 млн), на третьем – Арина Соболенко (2,9 млн). Также в пятерку вошли Каролина Плишкова (2,9 млн) и Гарбинье Мугуруса – 2,8 млн. Отметим, что на шестом месте расположилась чемпионка US Open Эмма Радукану (2,8 млн).
 
Что касается украинок, то цифры такие:
 
23. Элина Свитолина – $1,296,599 
...
52. Марта Костюк –  $643,865
...
106. Ангелина Калинина – $400,912
...
155. Катерина Козлова – $233,865
156. Даяна Ястремская –  $232,605
...
179. Людмила Киченок –  $182,126
...
182. Леся Цуренко – $175,199
...
188. Катарина Завацкая – $166,291
...
194. Надежда Киченок – $152,698
...
259. Катерина Бондаренко – $85,685
...
271. Дарья Снигур –  $77,768
 
У всех остальных украинок общая сумма призовых не превышает 22 тысяч долларов.

Полный список

Источник — WTA

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности