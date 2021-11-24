Динамо уступило Баварии с одной из наихудших разниц по сумме двух матчей

С большей разницей мячей киевлян обыгрывал только «Челси»

  • 24.11.2021 10:29
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Динамо уступило Баварии с одной из наихудших разниц по сумме двух матчей
© ФК Динамо

В двух матчах с «Баварией» в Лиге чемпионов-2021/22 «Динамо» пропустило семь голов, забив всего один. С большей разницей мячей киевляне уступали только «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19. А в Лиге чемпионов «минус 6» по сумме двух игр динамовцы имели с «Ювентусом» в сезоне-2002/03 и с «Манчестер Юнайтедом» в ЛЧ-2007/08.

К слову поражение от «Баварии» стало 10-м для динамовцев в еврокубках при Мирче Луческу.

Наихудшая разница мячей «Динамо» по сумме двух матчей в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

РМ

2018/19

ЛЕ

1/8

Челси

0:3 (г)

0:5 (д)

-8 (0-8)

2007/08

ЛЧ

ГТ

Манчестер Юнайтед

2:4 (д)

0:4 (г)

-6 (2-8)

2002/03

ЛЧ

ГТ

Ювентус

0:5 (г)

1:2 (д)

-6 (1-7)

2021/22

ЛЧ

ГТ

Бавария

0:5 (г)

1:2 (д)

-6 (1-7)

1992/93

КУ

1/16

Андерлехт

2:4 (г)

0:3 (д)

-5 (2-7)

2012/13

ЛЧ

ГТ

Пари Сен-Жермен

1:4 (г)

0:2 (д)

-5 (1-6)

2020/21

ЛЧ

ГТ

Барселона

1:2 (г)

0:4 (д)

-5 (1-6)

1991/92

КЧ

ГТ

Барселона

0:3 (г)

0:2 (д)

-5 (0-5)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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