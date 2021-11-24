Динамо уступило Баварии с одной из наихудших разниц по сумме двух матчей

В двух матчах с «Баварией» в Лиге чемпионов-2021/22 «Динамо» пропустило семь голов, забив всего один. С большей разницей мячей киевляне уступали только «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19. А в Лиге чемпионов «минус 6» по сумме двух игр динамовцы имели с «Ювентусом» в сезоне-2002/03 и с «Манчестер Юнайтедом» в ЛЧ-2007/08.

К слову поражение от «Баварии» стало 10-м для динамовцев в еврокубках при Мирче Луческу.

Наихудшая разница мячей «Динамо» по сумме двух матчей в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет РМ 2018/19 ЛЕ 1/8 Челси 0:3 (г) 0:5 (д) -8 (0-8) 2007/08 ЛЧ ГТ Манчестер Юнайтед 2:4 (д) 0:4 (г) -6 (2-8) 2002/03 ЛЧ ГТ Ювентус 0:5 (г) 1:2 (д) -6 (1-7) 2021/22 ЛЧ ГТ Бавария 0:5 (г) 1:2 (д) -6 (1-7) 1992/93 КУ 1/16 Андерлехт 2:4 (г) 0:3 (д) -5 (2-7) 2012/13 ЛЧ ГТ Пари Сен-Жермен 1:4 (г) 0:2 (д) -5 (1-6) 2020/21 ЛЧ ГТ Барселона 1:2 (г) 0:4 (д) -5 (1-6) 1991/92 КЧ ГТ Барселона 0:3 (г) 0:2 (д) -5 (0-5)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.