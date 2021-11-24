Динамо уступило Баварии с одной из наихудших разниц по сумме двух матчей

В двух матчах с «Баварией» в Лиге чемпионов-2021/22 «Динамо» пропустило семь голов, забив всего один. С большей разницей мячей киевляне уступали только «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19. А в Лиге чемпионов «минус 6» по сумме двух игр динамовцы имели с «Ювентусом» в сезоне-2002/03 и с «Манчестер Юнайтедом» в ЛЧ-2007/08.
К слову поражение от «Баварии» стало 10-м для динамовцев в еврокубках при Мирче Луческу.
Наихудшая разница мячей «Динамо» по сумме двух матчей в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
РМ
|
2018/19
|
ЛЕ
|
1/8
|
Челси
|
0:3 (г)
|
0:5 (д)
|
-8 (0-8)
|
2007/08
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Юнайтед
|
2:4 (д)
|
0:4 (г)
|
-6 (2-8)
|
2002/03
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Ювентус
|
0:5 (г)
|
1:2 (д)
|
-6 (1-7)
|
2021/22
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бавария
|
0:5 (г)
|
1:2 (д)
|
-6 (1-7)
|
1992/93
|
КУ
|
1/16
|
Андерлехт
|
2:4 (г)
|
0:3 (д)
|
-5 (2-7)
|
2012/13
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Пари Сен-Жермен
|
1:4 (г)
|
0:2 (д)
|
-5 (1-6)
|
2020/21
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
1:2 (г)
|
0:4 (д)
|
-5 (1-6)
|
1991/92
|
КЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
0:3 (г)
|
0:2 (д)
|
-5 (0-5)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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