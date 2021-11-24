Скрипник взял на матч с Ромой 20 футболистов

Сегодня в 10 утра самолет с делегацией луганской «Зари» взял курс на Италию, а именно на ее столицу – Рим. Путешествие в Италию продлится два с половиной часа.



На игру «Заря» отправилась следующим составом: Артем Громов, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Мацапура, Аллахяр Сайядманеш, Денис Фаворов, Антон Жилкин, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Максим Имереков, Реймонд Овусу, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко, Шахаб Захед, Жуниньо, Владислав Кабаев, Егор Назарина.



Сама игра с «Ромой» в рамках пятого этапа группового раунда Лиги конференций состоится в четверг, 25 ноября, и начнется в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция на видеосервисе MEGOGO.

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