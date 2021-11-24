Интер – Шахтер. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 24-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Команда Роберто Де Дзерби имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место группы D. Только победа над миланским клубом позволит «горнякам» сохранить шансы на выход в весеннюю часть еврокубков.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Милане.

Комментатор матча «Интер» – «Шахтер» – Александр Монзолевский.